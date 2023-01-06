Королева Дании отказалась от патронажа премии Андерсена из-за россиянки – СМИ

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Королева Дании Маргрете II отказалась покровительствовать премии имени Ганса Христина Андерсена писателям и иллюстраторам детских книг из-за россиянки Анастасии Архипой, сообщает ScandAsia.

По информации издания, Архипова была избрана председателем жюри на Международном совете по детской книге. Это назначение произошло через полгода после начала специальной военной операции на Украине.

"После выборов [председателя жюри] Швеция, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Эстония и Литва безуспешно пытались убедить Архипову уйти в отставку", – говорится в публикации.

Премия Андерсена является одной из самых престижных наград для авторов детских книг. Она была учреждена в 1956 году. Датская королева Маргрете II покровительствовала премии с 1992 года.

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