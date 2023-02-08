Экс-советник Пентагона Макгрегор высмеял Дуду за призыв помочь Киеву захватить Крым

Фото: YouTube/Judge Napolitano – Judging Freedom

Призывать армию США к захвату Крыма и даже говорить о подобном – безумство. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Президент Польши (Анджей Дуда. – Прим. ред.) хочет, чтобы американские войска вместе с польскими помогли ВСУ захватить Крым, но это невозможно. С его стороны даже говорить о таком – безумие", – сказал Макгрегор в интервью, опубликованном на YouTube-канале Judging Freedom.

На фоне подобных заявлений бывший военнослужащий предположил, что польский лидер злоупотребляет галлюциногенными веществами.

Макгрегор считает, что подобным образом Польша намерена ввязать в конфликт НАТО по пятой статье устава. Согласно ей, нападение на одну из стран Альянса будет считаться началом боевых действий с НАТО в целом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил в обеспечении надежной безопасности Крыма. Вместе с тем официальный представитель Кремля уточнил, что не до конца защищенным пока остается Донбасс. Для обеспечения безопасности жителей региона РФ делает все возможное.



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