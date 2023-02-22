Аксенов сообщил о поддержке Путина в вопросе создания фортификационной линии в Крыму

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

Владимир Путин поддержал создание в Крыму фортификационной линии. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Это моя инициатива, спасибо президенту, он поддержал. Хочешь мира – готовься к войне", – цитирует его РИА Новости.

Глава региона подчеркнул, что Крым навсегда останется субъектом России, несмотря на планы других лиц. Аксенов также обратил внимание, что отвечает за оборону Крыма и полностью осведомлен о происходящем в республике.

Создание оборонительной линии Аксенов назвал предупредительной мерой. В случае ее непригодности там будут проводить экскурсии, заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что американские власти не поддержат президента Украины Владимира Зеленского с намерением захватить Крым, поскольку опасаются начала войны с Россией. В материале также отмечалось, что Зеленский не получит той помощи, на которую рассчитывает со стороны США, если это приведет к войне между РФ и Западом.



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