Зеленский заявил о моральной готовности к захвату Крыма

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к захвату Крыма, сообщает ТАСС.

"Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально", – сказал Зеленский на пресс-конференции.

По словам президента Украины, киевский режим ведет техническую подготовку. Кроме того, ВСУ готовит оружие, усиления, формирования бригад, а также бригад разной категории и разного характера.

Зеленский подчеркнул, что украинские военные проходят обучение не только в своей стране, но и в других государствах.

Однако лидер Украины не сказал о каких-либо сроках наступательных действий.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму.

По ее словам, Вашингтон считает эти объекты "законными целями" Украины. Кроме того, Нуланд заявила, что Украина не будет в безопасности без, как минимум, демилитаризации Крыма.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала Нуланд заняться белыми шарами и НЛО.

По мнению дипломата, слова заместителя госсекретаря США показывают вовлеченность страны в вооруженный конфликт на Украине.



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