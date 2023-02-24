24 февраля, 23:01Политика
Зеленский заявил о моральной готовности к захвату Крыма
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к захвату Крыма, сообщает ТАСС.
"Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально", – сказал Зеленский на пресс-конференции.
По словам президента Украины, киевский режим ведет техническую подготовку. Кроме того, ВСУ готовит оружие, усиления, формирования бригад, а также бригад разной категории и разного характера.
Зеленский подчеркнул, что украинские военные проходят обучение не только в своей стране, но и в других государствах.
Однако лидер Украины не сказал о каких-либо сроках наступательных действий.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму.
По ее словам, Вашингтон считает эти объекты "законными целями" Украины. Кроме того, Нуланд заявила, что Украина не будет в безопасности без, как минимум, демилитаризации Крыма.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала Нуланд заняться белыми шарами и НЛО.
По мнению дипломата, слова заместителя госсекретаря США показывают вовлеченность страны в вооруженный конфликт на Украине.
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