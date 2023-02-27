В Кремле заявили о невозможности возвращения Крыма в состав Украины

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Возвращение Крыма в состав Украины невозможно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, могут ли российские власти вообразить какие-либо обстоятельства, при которых полуостров мог бы вновь стать частью соседнего государства.

"Это неотъемлемая часть Российской Федерации", – подчеркнул Песков.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос принадлежности Крыма обязательно будет поднят в будущей повестке.

При этом он подчеркнул, что сейчас украинская сторона должна сосредоточиться на выполнении краткосрочных задач, чтобы у ВСУ с помощью Штатов появилось преимущество на поле битвы.

Слова Салливана прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, отметив, что подобная риторика является пропагандистским ходом американской стороны. По словам парламентария, военные США часто заявляют о предполагаемом перенесении противостояния в Крым. Однако, считает Чепа, они понимают, что это невозможно организовать.

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