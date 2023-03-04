В Крыму заявили, что большая часть трассы через новые регионы РФ в Ростов отремонтирована

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Трасса из Крыма в Ростов-на-Дону через новые регионы РФ по большей части отремонтирована. Об этом сообщил ТАСС первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Он также добавил, что дороги, которые соединяют Крым с Херсонской областью, находятся в удовлетворительном состоянии. Лукашенко отметил, что мероприятия по содержанию дорог на территории Крыма ведутся силами госпредприятия "Крымавтодор".

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в течение восьми лет блокады Крыма на Украине действовали дискриминационные ограничения по транспортному сообщению с полуостровом. По его словам, все железнодорожное и прямое автобусное пассажирское движение было прекращено.

Украинцы могли попасть в Крым только через два сухопутных пункта пропуска, рассказал Сальдо. А иностранцев в Крым, согласно украинским правилам, могли пропустить только с особого разрешения.

"Так там старались скрыть от мировой общественности происходящие на полуострове процессы развития", – добавил врио губернатора Херсонской области.

Въезд в Крым с территории России, в свою очередь, считался для украинцев тяжким административным проступком и даже карался штрафом, сообщил Сальдо.

Однако, по его словам, несмотря на все сложности, поток людей в Крым, в том числе из других стран, был настолько значительным, что киевские власти постоянно старались замолчать его объемы.

Ранее в МИД РФ заявили, что Киев продолжает планировать военный захват Крыма. В ведомстве добавили, что в СМИ появилась информация о желании киевских властей поставить российских и белорусских граждан, которые находятся на Украине, перед следующим выбором: воевать в составе ВСУ или быть депортированными. Граждане этих стран могут не понять таких намерений властей, однако Россия готова принять жертв киевского режима.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. Она добавила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по этим объектам.

Американский журналист побывал в Крыму и пообщался с местными жителями

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!