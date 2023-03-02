01:49Политика
Киев должен сам решить, будет ли мирное соглашение включать Крым – глава МИД ФРГ
Фото: depositphotos/astroganov
Власти Украины должны сами решить, будет ли мирное соглашение включать обязательное условие по Крыму. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
"Потому что это их страна, и ни германский министр иностранных дел, ни федеральный канцлер не будут говорить, что им делать со своей страной", – приводит слова Бербок РИА Новости.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно, так как это неотъемлемая часть Российской Федерации.
До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил вероятность пересмотра Вашингтоном вопроса о принадлежности Крыма.
Он заявил, что сейчас киевские власти должны сосредоточиться на выполнении краткосрочных задач, чтобы у ВСУ с помощью США появилось преимущество на поле боя.
Американский журналист побывал в Крыму и пообщался с местными жителями
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