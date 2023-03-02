Киев должен сам решить, будет ли мирное соглашение включать Крым – глава МИД ФРГ

Фото: depositphotos/astroganov

Власти Украины должны сами решить, будет ли мирное соглашение включать обязательное условие по Крыму. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Потому что это их страна, и ни германский министр иностранных дел, ни федеральный канцлер не будут говорить, что им делать со своей страной", – приводит слова Бербок РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно, так как это неотъемлемая часть Российской Федерации.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил вероятность пересмотра Вашингтоном вопроса о принадлежности Крыма.

Он заявил, что сейчас киевские власти должны сосредоточиться на выполнении краткосрочных задач, чтобы у ВСУ с помощью США появилось преимущество на поле боя.

Американский журналист побывал в Крыму и пообщался с местными жителями

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!