Белый дом допустил возможность пересмотра вопроса принадлежности Крыма

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Советник президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан допустил вероятность пересмотра властями США вопроса о принадлежности Крыма. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

"Вопрос Крыма – это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем", – заявил он.

Салливан заявил, что сейчас киевские власти должны сосредоточиться на выполнении краткосрочных задач, чтобы у ВСУ с помощью США появилось преимущество на поле боя.

Ранее Салливан сообщил, что вопрос поставок Киеву истребителей F-16 на данный момент не рассматривается. По его мнению, Украина сейчас нуждается только в танках, другой тяжелой боевой наземной технике, артиллерии и системах ПРО.

В годовщину начала спецоперации России, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2 миллиарда долларов. В него будут включены дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, беспилотники CyberLux K8, Altius-600 и другие, а также средства обнаружения БПЛА и оборудование для разминирования.

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