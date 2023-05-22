В Крыму заявили, что США одобрили развязывание ядерной войны

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Вашингтон согласился на использование американской авиации против Крыма и одобрил развязывание ядерной войны. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его словам, уже 240 лет в Севастополе находится Черноморский флот.

"Посягательство на одну из основ стратегической безопасности России законодательно обязывает нашу страну применить все имеющиеся средства для недопущения ее подрыва", – цитирует политика РИА Новости.

Дипломат указал, что придется ликвидировать точки ввоза опасных вооружений. Также Мурадов уточнил, что Москва ответит на передачу боевых самолетов США Украине.

"Обычных вооружений для уничтожения аэродромов переброски натовских самолетов тоже явно недостаточно. Так что действия России вполне прогнозируемы. Иначе жизненную угрозу для страны не предотвратить. Такая вот железная логика", – сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать истребители F-16 для ударов по России. Американский лидер Джо Байден, ссылаясь на слова Зеленского, отметил, что самолеты также не будут применяться в ходе предстоящего контрнаступления ВСУ.

В свою очередь, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не вводят ограничений на использование ВСУ оружия для ударов по Крыму. Он подчеркнул, что в Вашингтоне считают Крым "территорией Украины".