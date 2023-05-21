Подготовка украинских пилотов для F-16 станет сигналом для РФ – Шольц

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Подготовка пилотов ВСУ к применению истребителей F-16 и других самолетов станет для России сигналом о долгосрочной поддержке Украины Западом. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"То, что связано с подготовкой пилотов, – это долгосрочный проект", – приводит его слова ТАСС.

По мнению Шольца, несмотря на то, что США пока не знают "что будет в конце обучения", сам факт тренировок пилотов ВСУ является "посланием РФ", которое свидетельствует о долгосрочной поддержке Украины.

При этом канцлер ФРГ заявил, что участие Германии в поставках F-16 на Украину не обсуждается.

"Во-первых, всем известно, что у нас нет даже таких самолетов", – сказал Шольц.

Ранее в Белом доме сообщили, что в ближайшее время будет прорабатываться вопрос, какие страны и в какие сроки поставят самолеты Киеву.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что планы стран Запада по поставке Украине самолетов лишь приведут к эскалации кризиса. Замглавы МИД Александра Грушко подчеркнул, что Россия обладает всеми необходимыми средствами, чтобы достичь поставленных целей.