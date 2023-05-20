В МИД РФ назвали планы Запада поставить истребители F-16 Украине движением к эскалации

Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ/Марат Абулхатин

Россия будет учитывать движение стран Запада по пути эскалации в связи с их намерением передать Украине истребители F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

"Мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей", – заявил замминистра на полях XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Ранее в американских СМИ сообщили о планах США и их союзников предоставить Украине истребители F-16. Впоследствии в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время будет прорабатываться, какие страны поставят самолеты Киеву.

При этом в Вашингтоне заверили, что отслеживают реакцию России при поставках вооружений Киеву и нацелены не допустить эскалации вокруг Украины до третьей мировой войны.