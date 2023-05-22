Одобрение США ударов ВСУ по Крыму указывает на незаинтересованность в мире – посол РФ

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Одобрение Вашингтоном украинских ударов по Крыму западным оружием показывает, что США не заинтересованы в мире. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в телеграм-канале российской дипмиссии.

"Вашингтон <…> резко ужесточил подходы по двум важным вопросам. Речь о подготовке к передаче киевскому режиму истребителей F-16, а также безоговорочном одобрении ударов по Крыму с использованием американского и другого западного оружия. Такие шаги в очередной раз наглядно демонстрируют, что США никогда не были заинтересованы в мире", – сообщил посол.

По мнению Антонова, подобные шаги со стороны США доказывают правильность принятия решения о проведении спецоперации.

Он также отметил, что на Украине отсутствует необходимая для эксплуатации истребителей F-16 инфраструктура. Он задается вопросом, что произойдет, если американские истребители будут взлетать с аэродромов НАТО и управляться иностранными добровольцами.

Кроме того, посол предостерег администрацию США от "легковесности суждений" по Крыму и подчеркнул, что удары по полуострову Москва будет рассматривать как нападение на любой другой субъект России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать истребители F-16 для ударов по России. Американский лидер Джо Байден, ссылаясь на слова Зеленского, отметил, что самолеты также не будут применяться в ходе предстоящего контрнаступления ВСУ.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заявил, что США не вводят ограничений на использование ВСУ оружия для ударов по Крыму. Он подчеркнул, что в Вашингтоне считают Крым "территорией Украины".