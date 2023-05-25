Системы ПВО сбили украинскую ракету в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В районе города Морозовск в Ростовской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие", – написал Голубев в своем телеграм-канале.

Каких-либо подробностей произошедшего глава области не привел.

Ранее сообщалось, что система ПВО сработала в Белгородской области. В результате российские военные сбили беспилотный летательный аппарат на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

До этого стало известно, что за минувшую ночь средства радиоэлектронной борьбы заглушили и посадили украинские БПЛА в Крыму. Также силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, уточнил глава республики Сергей Аксенов.