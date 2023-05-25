Система ПВО сработала над Белгородским районом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны сработала в Белгородской области. В результате российские военные сбили беспилотный летательный аппарат на подлете к Белгороду, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", – указал он.

До этого Гладков заявил, что в ночь на 24 мая было совершено большое количество атак БПЛА в регионе. С большей частью системы ПВО смогли справиться, однако были зафиксированы повреждения в Белгороде, Борисовском и Белгородском районах.

По словам губернатора, специалисты работают над восстановлением электрической сети, а затем приступят к ремонту водоснабжения и подключению сотовой связи.

Ранее полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что в ответ на попытки ВСУ атаковать Белгородскую область с помощью БПЛА по всей линии боевого соприкосновения началась установка станций радиоэлектронной борьбы. Однако их необходимо постоянно совершенствовать, поскольку вражеские силы каждый раз отправляют новые виды беспилотников, подчеркнул он.