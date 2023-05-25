Войска РФ отразили ночную атаку беспилотников на Севастополь

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Российские военнослужащие в ночь на 25 мая отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он уточнил, что в районе поселка Кача силы Черноморского флота из стрелкового оружия сбили два БПЛА. Еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.

"Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки", – добавил Развожаев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Российский корабль "Иван Хурс" отбил атаку беспилотников ВСУ в районе пролива Босфор. Как уточнили в военном ведомстве, катера противника были ликвидированы путем применения штатного вооружения корабля РФ.

До этого сообщалось, что в Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате случившегося никто не пострадал, есть повреждение легкового автомобиля.