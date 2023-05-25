Эксперт предположил, как ВС РФ ответят на атаки украинских БПЛА на Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские специалисты в ответ на многочисленные попытки ВСУ атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников начали устанавливать по всей линии боевого соприкосновения станции радиоэлектронной борьбы, рассказал полковник в отставке Юрий Кнутов. Об этом сообщает "Радио 1".

"Сейчас мы пытаемся значительную часть линии боевого соприкосновения прикрыть станциями радиоэлектронной борьбы", – отметил он.

Однако, по его словам, станции РЭБ необходимо постоянно совершенствовать, поскольку вражеские силы каждый раз отправляют новые виды БПЛА, которые могут пролететь незамеченными.

"Нужны станции с открытой архитектурой, модернизацию которых можно проводить прямо на огневых позициях. Нам по силам это разработать", – резюмировал Кнутов.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в ночь на 24 мая было совершено большое количество атак БПЛА в регионе. С большей частью системы ПВО смогли справиться, однако были зафиксированы повреждения в Белгороде, Борисовском и Белгородском районах.

По словам губернатора, специалисты работают над восстановлением электрической сети, а затем приступят к ремонту водоснабжения и подключению сотовой связи.

Позднее над Белгородским районом вновь сработала российская система противовоздушной обороны. Беспилотник был сбит на подлете к городу.

