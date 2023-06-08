Два населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области подверглись атаке ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Два населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области подверглись атаке Вооруженных сил Украины с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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По его словам, в результате атаки беспилотника в селе Вязовом пострадал один человек. Мужчина пас скот на окраине села, когда упал БПЛА. Он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки. Пострадавший самостоятельно прибыл в Краснояружскую ЦРБ.

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В селе Староселье атаке беспилотника подвергся инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал.

Ранее Гладков заявил, что на территории села Новая Таволжанка нет вражеских сил. Губернатор региона также опубликовал видео, по которому можно оценить ситуацию в этом населенном пункте.

До этого сообщалось, что под минометным обстрелом Вооруженных сил Украины оказалось село Грузское Борисовского района Белгородской области. Гладков уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

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