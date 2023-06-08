Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ села Новостроевка-Вторая

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, но есть повреждения производственной базы.

"Посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора", – уточнил Гладков.

Глава региона уточнил, что осколки от снарядов повредили газовую трубу. Он подчеркнул, что аварийные и оперативные службы уже прибыли на место для устранения последствий.

Ранее губернатор региона рассказал, что ВСУ обстреляли два населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области. По его словам, атаку киевский режим осуществил с помощью дронов-камикадзе.

В результате атаки беспилотника в селе Вязовом пострадал один человек. Мужчина пас скот на окраине села, когда упал БПЛА. Он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки.

