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03:25

Политика

Пушилин рассказал, когда гражданские службы смогут зайти в Артемовск

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Гражданские службы, включая администрацию, смогут зайти в Артемовск после того, как украинские войска будут отодвинуты на достаточное расстояние и обстрелы города прекратятся. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что в данный момент все силы сконцентрированы на том, чтобы провести разминирование города.

Пушилин добавил, что называть конкретные сроки, когда гражданские службы смогут зайти в Артемовск, пока рано.

Ранее врио главы ДНР заявил, что украинские войска необходимо отодвинуть на 500 километров от границы с Россией, чтобы прекратить обстрелы населенных пунктов РФ.

Денис Пушилин также опроверг заявления киевских властей об украинском присутствии в Артемовске. Он подчеркнул, что город находится под полным контролем российских сил.

Украинские войска регулярно обстреливают Артемовск – Пушилин

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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