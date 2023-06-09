Пушилин рассказал, когда гражданские службы смогут зайти в Артемовск

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Гражданские службы, включая администрацию, смогут зайти в Артемовск после того, как украинские войска будут отодвинуты на достаточное расстояние и обстрелы города прекратятся. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что в данный момент все силы сконцентрированы на том, чтобы провести разминирование города.

Пушилин добавил, что называть конкретные сроки, когда гражданские службы смогут зайти в Артемовск, пока рано.

Ранее врио главы ДНР заявил, что украинские войска необходимо отодвинуть на 500 километров от границы с Россией, чтобы прекратить обстрелы населенных пунктов РФ.

Денис Пушилин также опроверг заявления киевских властей об украинском присутствии в Артемовске. Он подчеркнул, что город находится под полным контролем российских сил.

Украинские войска регулярно обстреливают Артемовск – Пушилин