Пушилин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ от границы с РФ на 500 километров

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска необходимо отодвинуть на 500 километров от границы с Россией. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров" – цитирует его РИА Новости.

После этого, предположил Пушилин, Киев захочет использовать появившуюся паузу для перегруппировки войск и перевооружения. Тогда отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) от границы нужно будет еще дальше, заявил он.

По словам врио главы ДНР, ситуация может решиться только в случае полного освобождения Украины без "каких-либо вариаций". Запад, по его словам, управляя процессами на Украине, не ставит себе цель сделать ее свободной и процветающей. Освобождения населенных пунктов уже недостаточно, поскольку обстрелы со стороны Киева продолжаются, заключил он.

До этого Пушилин заявил, что в ранее освобожденном Артемовске не осталось ни одного украинского солдата. В этом, как пояснил временный глава ДНР, он убедил самостоятельно, объехав весь город. Слова украинских властей о присутствии ВСУ в городе не соответствуют действительности, подчеркнул он.



Пушилин сообщил о начале работы сотрудников МВД РФ в Артемовске