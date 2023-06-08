Кандидат в президенты США заявил о превращении Украины в скотобойню

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди – младший заявил, что Украина превращается в скотобойню из-за действий США. Об этом он рассказал в интервью журналисту Джордану Питерсону на YouTube.

"Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа", – сказал Кеннеди-младший.

При этом политик подчеркнул, что именно США несут ответственность за украинский кризис. Вашингтон изображает конфликт "в виде комикса", который "уже проглотили" многие американцы, отметил Кеннеди-младший.

По мнению кандидата в президенты США, благодаря конфликту на Украине американские власти продвигают свои геополитические интересы.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что Россия не может проиграть Украине, поскольку для россиян конфликт является экзистенциальным.

Как подчеркнул политик, у США нет артиллерии на замену уничтоженной во время конфликта технике. Он заявил, что в случае своего избрания на пост президента США, добьется прекращения огня в кратчайшие сроки.

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