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Украина потеряла на передовой около 350 тысяч человек. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в эфире Fox News.

Он обвинил американское и украинское правительства в том, что они замалчивают настоящее число жертв. Он напомнил, что по такой же аналогии власти США врали о пандемии COVID-19 и войне в Ираке.

Помимо этого, по мнению политика, администрация действующего президента США Джо Байдена скрывает от американцев истинные причины конфликта на Украине.

Так, отметил Кеннеди-младший, гражданам США внушали, что этот конфликт представляет собой ответ Вашингтона на якобы незаконную политику Владимира Путина. Однако на самом деле Белый дом готовил и провоцировал этот конфликт на протяжении десяти лет.

Кандидат в президенты также указал на то, что американские власти продолжают избегать любых разговоров о мире или попытках урегулировать конфликт.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинцы теряют свои жизни из-за ложных надежд одержать победу, которые им дает киевский режим.

До этого полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов сообщил, что потери ВСУ в боях за Артемовск могут составлять до 40 тысяч человек.