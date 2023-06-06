04:34Политика
Кеннеди-младший заявил, что ВСУ потеряли на передовой 350 тысяч человек
Фото: ТАСС/EPA/CJ GUNTHER
Украина потеряла на передовой около 350 тысяч человек. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в эфире Fox News.
Он обвинил американское и украинское правительства в том, что они замалчивают настоящее число жертв. Он напомнил, что по такой же аналогии власти США врали о пандемии COVID-19 и войне в Ираке.
Помимо этого, по мнению политика, администрация действующего президента США Джо Байдена скрывает от американцев истинные причины конфликта на Украине.
Так, отметил Кеннеди-младший, гражданам США внушали, что этот конфликт представляет собой ответ Вашингтона на якобы незаконную политику Владимира Путина. Однако на самом деле Белый дом готовил и провоцировал этот конфликт на протяжении десяти лет.
Кандидат в президенты также указал на то, что американские власти продолжают избегать любых разговоров о мире или попытках урегулировать конфликт.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинцы теряют свои жизни из-за ложных надежд одержать победу, которые им дает киевский режим.
До этого полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов сообщил, что потери ВСУ в боях за Артемовск могут составлять до 40 тысяч человек.
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