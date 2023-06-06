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Украинцы теряют свои жизни из-за ложных надежд одержать победу, которые им дает киевский режим. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

Он добавил, что не видит для украинских солдат никакого военного пути к победе. Тем временем конфликт будет только добавлять жертв ВСУ, считает Дэвис.

Своими атаками украинская армия может лишь стараться разведать слабые места российской обороны. Однако проблема для них заключается в том, что ВС РФ уже готовы к этому, отметил американский подполковник.

По его словам, у российской стороны намного больше военного потенциала и ресурсов, которыми Украина не обладает. Что касается наступления ВСУ, то даже если оно начнется, военное преимущество РФ в конечном итоге приведет к уничтожению украинских войск, заключил Дэвис.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские боевики продолжили ведение наступления в течение 5 июня, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе южнодонецкого направления.

Тем не менее российские военнослужащие остановили наступление ВСУ. Украинская армия при этом понесла большие потери, добавили в военном ведомстве.

Немецкий политолог Вольф Меркель заявлял, что превосходство российской армии в численности приведет к тому, что у украинской стороны люди закончатся быстрее, чем оружие.

ВСУ не смогли прорвать оборону ВС РФ на южнодонецком направлении