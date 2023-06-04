Экс-советник Пентагона: в ВСУ поняли, что Зеленский готов пожертвовать тысячами солдат

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Военнослужащие ВСУ начинают осознавать истинное отношение президента Украины Владимира Зеленского, который готов отправить погибать их впустую. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

По словам полковника, Зеленский готов пожертвовать тысячами солдат и в ВСУ начали это замечать.

"Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую, а люди, сидящие в Киеве, – это коррумпированные преступники", – заявил Макгрегор.

Ранее Макгрегор заявил, что РФ освободит Одессу и Харьков после провала ВСУ. По мнению полковника, российские силы сведут на нет наступление украинской армии.



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