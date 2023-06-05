Немецкий политолог заявил, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие

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Превосходство российской армии в численности приведет к тому, что у украинской стороны люди закончатся быстрее, чем оружие. Такое мнение выразил немецкий политолог Вольф Меркель в беседе на Spiegel TV.

По мнению аналитика, из-за разницы в населении Украины с Россией, Киеву не победить в конфликте. Перевес в численности армии России, считает политолог, и приведет к тому, что за украинский режим будет некому воевать с западным оружием.

"Так как мы исходим из того, что НАТО непосредственно не вмешается в конфликт с участием своих войск, то вопрос численности российской и украинской армий, вероятно, станет решающим", – считает аналитик.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ утром 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Украинская сторона в ходе неудачной попытки атаки потеряла более чем 250 человек личного состава, а также 16 танков, 3 боевые машины пехоты и 21 боевую бронированную машину.



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