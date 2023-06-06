Российские войска остановили наступление ВСУ на южнодонецком направлении – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские боевики продолжили ведение наступления в течение 5 июня, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе южнодонецкого направления. При этом ВСУ понесли большие потери. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Понеся накануне большие потери, киевский режим переформировал остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное. Кроме того, на данном участке была введена в бой свежая бригада", – говорится в сообщении ведомства.

Одновременно с этим украинская армия начала наступление в направлении совхоза "Октябрьский" и Новодонецкое.

Российские войска нанесли по противнику комплексное огневое поражение, в результате чего силы ВСУ были остановлены, поставленных задач они не добились, отметили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что общие потери украинских войск на южнодонецком направлении составили свыше 1,5 тысячи военнослужащих, 28 танков, включая 8 Leopard и 3 колесных французских танка AMX-10RC, а также 109 боевых бронированных машин.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ переходит к наступлению "на некоторых направлениях". По ее словам, оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что вооруженным силам Украины не удалось прорвать оборону российских сил на южнодонецком направлении 4 июня. К утру 5 июня украинские подразделения были отброшены на исходные позиции.

ВСУ не смогли прорвать оборону ВС РФ на южнодонецком направлении