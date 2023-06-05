ВСУ не смогли прорвать оборону ВС РФ на южнодонецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженным силам Украины не удалось прорвать оборону российских сил на южнодонецком направлении 4 июня. К утру 5 июня украинские подразделения были отброшены на исходные позиции, сообщает Минобороны РФ.

"В результате комплексного огневого поражения он (противник. – Прим. ред.) понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции. ВСУ несут потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что 31-я механизированная бригада украинских войск потеряла более 250 человек, 16 танков и 24 бронированные машины. Минобороны РФ уточнило, что в плен попали пять военных ВСУ.

"Противник предпринял новые попытки проведения атак на южнодонецком направлении в районах совхоза Октябрь и населенного пункта Новодонецкое, введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками", – указало ведомство.

Минобороны РФ добавило, что подразделения ВС РФ сдерживают наступление ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Целью противника в ведомстве назвали прорыв обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. ВСУ не добились выполнения своих задач и понесли потери.

Российские военные отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении