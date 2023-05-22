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Полковник запаса Насонов заявил о потере ВСУ около 40 тысяч военных в Артемовске
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Потери ВСУ в боях за Артемовск могут составлять до 40 тысяч человек. Такую оценку дал полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов в беседе с Ura.ru.
"Предположительные потери, которые понесли украинские вооруженные формирования и натовские участники, ориентировочно можно оценить в 40-тысячную группировку", – заявил он.
Полковник подчеркнул, что точные цифры может знать только украинская сторона, например медицинский департамент, ведущий учет раненых и погибших.
Насонов также выразил сомнения в том, что ВСУ способны организовать контрнаступление. По его словам, проблемы Украины состоят в том, что высокопоставленных лиц привлекают к уголовной ответственности за коррупцию, главнокомандующие "теряются", а российская авиация регулярно поражает склады с вооружениями и боеприпасами, которые "явно предназначены" для снабжения наступления.
21 мая Минобороны РФ заявило, что Артемовск был полностью освобожден отрядами ЧВК "Вагнер". Штурмовики взяли город под контроль при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Юг".
Группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением города поздравил Владимир Путин. В Кремле отметили, что всех отличившихся в боях за Артемовск представят к государственным наградам.
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