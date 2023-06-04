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06:59

Политика

Украинцев начали забирать в ВСУ из очередей за гуманитарной помощью – СМИ

Фото: 123RF/liudmilachernetska

На подконтрольной киевским властям части Херсонской области мужчин начали забирать в армию прямо из очереди за гуманитарной помощью. Об этом со ссылкой на сотрудника российских силовых структур сообщает РИА Новости.

"Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан – во время раздачи гуманитарной помощи", – заявил собеседник агентства.

Он сослался на данные, полученные из источников в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины. По его словам, соответствующее распоряжение в устном виде поступило во все призывные пункты.

Украинский военнопленный Александр Ляшенко ранее заявил об упадке боевого духа ВСУ из-за больших потерь украинской армии. По его словам, подтверждением этих потерь является жесткая мобилизация по всей Украине.

Активист подполья из Николаева до этого сообщал, что в его городе в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора.

Мобилизация усилена на Украине – СМИ

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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