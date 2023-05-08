Подпольщик из Николаева рассказал, что всех мужчин города мобилизуют без разбора

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Активист подполья из Николаева заявил, что в его городе в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Об этом сообщает РИА Новости.

"В районе, где я живу, придурки из военкоматов бесконечно носятся и забирают всех мужиков без разбора, и тянут их в пункты мобилизации" – рассказал он.

Подпольщик отметил, что большинство николаевцев не хотят воевать, зная о высоких потерях в ВСУ.

Он также обратился к женщинам города, призвав их помогать своим родным избегать мобилизации.

Ранее аналитик Института изучения войны Джордж Баррос заявил, что Украина готовится к проведению самой крупной мобилизации с начала специальной военной операции России. Он считает, что новая кампания Киева по мобилизации превысит осеннюю примерно в два раза.

До этого советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что мобилизация на востоке Украины приобретает "чудовищные формы". По его словам, военкоматы с помощью спецслужб и полиции хватают мужчин "прямо в городе, на улице, дома и где угодно".

