Украина готовится к крупнейшей мобилизации для весеннего контрнаступления – СМИ

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Украина готовится к проведению самой крупной мобилизации с начала спецоперации России. Об этом со ссылкой на аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса сообщает телеканал Fox News.

"Сейчас мы находимся накануне украинского контрнаступления", – заявил эксперт.

Баррос считает, что новая кампания Киева по мобилизации превысит осеннюю примерно в два раза. По его мнению, ожидаемое контрнаступление произойдет в течение следующих двух месяцев.

Он также отметил, что украинские власти, по его мнению, сформировали отдельную бригаду, которая и будет руководить контрнаступлением.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Давид Арахамия заявил, что Украине может потребоваться открытие второго фронта на границе с Белоруссией, если там будет размещено российское ядерное оружие. По его словам, для этого потребуется еще минимум восемь бригад, что ставит вопрос о необходимости усиления мобилизационных мероприятий.

До этого советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что мобилизация на Украине затрагивает преимущественно восточные области страны и приобретает чудовищные формы. По его словам, в Одессе был создан изолятор для будущих военнослужащих, в который направляют мужчин, которых "военкоматы с помощью спецслужб и полиции хватают прямо в городе, на улице, дома и где угодно".



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