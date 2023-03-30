США подготовили порядка 7 тыс украинских военных – Пентагон

Фото: ТАСС/AP Photo/Kin Cheung

Соединенные Штаты с начала российской спецоперации подготовили уже порядка 7 тысяч украинских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Между тем, по словам представителя американского оборонного ведомства, союзникам США, которых насчитывается 26, к настоящему времени удалось подготовить 11 тысяч военнослужащих ВСУ.

Райдер также рассказал, что, в частности, американскими специалистами в Оклахоме завершена подготовка 65 украинских солдат, которые будут управлять системами противовоздушной обороны Patriot. Сейчас те уже вернулись в Европу.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Давид Арахамия не исключил, что Украине может потребоваться усиление мобилизации, если Россия решит разместить в Белоруссии ядерное оружие. Это допущение он объяснил необходимостью открытия в таком случае второго фронта на границе с Белоруссией.



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