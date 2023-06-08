В ЛДПР предложили смягчить налоги для пострадавших жителей Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жителей Белгородской области необходимо освободить от уплаты налогов минимум на год. С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Белгородское отделение партии предлагает ввести и другие – например, освободить пострадавших граждан от уплаты НДФЛ и других налогов (транспортного, земельного) минимум на год. Кроме того, мы считаем необходимым смягчить порядок предоставления налоговых льгот для предпринимателей", – написал он в своем телеграм-канале.

Слуцкий добавил, что в связи с обстрелами ВСУ тысячи жителей Белгородской области были вынуждены уехать в безопасные места и оставить работу. В таких условиях, подчеркнул политик, невозможно вести бизнес. Согласно действующему законодательству, одним из условий для получения налоговых льгот является падение выручки из-за украинских атак не менее чем на 30%.

ЛДПР предлагает понизить этот порог до 20%, а по возможности – еще ниже. Кроме того, глава партии заявил, что в стране работают над новыми мерами поддержки. Гражданам обещают кредитные каникулы, предпринимателям – годовую отсрочку по уплате налогов.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам с начала спецоперации. Из последнего – под минометным ударом оказался хутор Лозовая Рудка Борисовского района. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, обстрел повредил линии электропередачи.

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