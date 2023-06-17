Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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11:27

Политика

Песков объяснил, от чего будет зависеть размер "санитарной зоны" на Украине

Фото: kremlin.ru

Размер озвученной Владимиром Путиным "санитарной зоны" будет зависеть от дальнобойности украинских вооружений. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это зависит от того, какие виды вооружений находятся у Украины. Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние", – сказал он.

Представитель Кремля пояснил, что цель такой зоны заключается в том, чтобы не допустить прилетов со стороны ВСУ на территории России. По его словам, работа над ее создание идет уже последние 1,5 года.

13 июня в ходе встречи с военкорами Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит вопрос создания специальной "санитарной зоны" на территории Украины в случае, если ВСУ продолжат обстрелы российских регионов.

Песков прокомментировал слова Путина о создании "санитарной зоны" на Украине

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