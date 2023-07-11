ФСБ задержала россиянина, оказывавшего финансовую помощь ВСУ

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержала уроженца Пермского края, который оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сотрудник одного из российских коммерческих банков, осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет одной кредитно-финансовой организаций Украины в целях приобретения для Вооруженных сил Украины беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности Российской Федерации", – отмечается в сообщении.

По данным спецслужбы, в отношении россиянина следственный отдел УФСБ по Пермскому краю завел уголовное дело в соответствии со статьей 275 Уголовного кодекса РФ ("Государственная измена"). В настоящее время специалисты проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

До этого ФСБ задержала 7 июля агента военной разведки Украины, совершившего 23 февраля подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе Крыма. Речь идет о гражданине России 1998 года рождения, причастном к совершению диверсионно-террористического акта по заданию Киева.

В свою очередь, задержанный признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Возбуждено уголовное дело о диверсии.

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