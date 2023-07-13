ВС РФ ударом высокоточного оружия с моря поразили места хранения боеприпасов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар высокоточным оружием морского базирования по местам размещения боеприпасов украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ", – сообщил он.

В результате удара поставленные цели были достигнуты, назначенные объекты поражены.

Помимо этого, за минувшие сутки российские войска ликвидировали склады боеприпасов 28-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Курдюмовки и Ямполя Донецкой Народной Республики (ДНР).

На херсонском направлении за сутки ВС РФ ликвидировали до 70 военных Украины и две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика". Кроме того, ударом войска России поразили три автомобиля и боевую бронированную машину ВСУ.

Ранее российские военные пресекли две попытки высадки десанта украинской армии на левобережье Херсонской области в районе Антоновского моста. ВСУ попытались высадиться около населенных пунктов Дачи и Антоновка. В результате были ликвидированы 60 боевиков киевского режима.



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