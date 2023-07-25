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Политика

Авиация РФ нанесла огневое поражение по объектам ВСУ на краснолиманском направлении

Авиация РФ нанесла огневое поражение по объектам ВСУ на краснолиманском направлении

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Авиация западного военного округа нанесла огневое поражение по объектам ВСУ на краснолиманском направлении. Боевую задачу успешно выполнили экипажи вертолетов Ми-35. Они работают на предельно малых высотах, что позволяет быть неуловимыми для радиоэлектронной разведки противника.

ВСУ безуспешно пытаются вернуть позиции на краснолиманском направлении. Группировка "Центр" отразили десять атак. Украинская сторона понесла большие потери в живой силе и технике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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