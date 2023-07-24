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Крупный бизнес США и Европы беззастенчиво наживался на зерновой сделке, вывозя и перепродавая продовольствие с Украины. Об этом заявил Владимир Путин в своей статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", опубликованной на сайте Кремля.

По словам президента РФ, Россия приняла на себя обязательства содействовать реализации зерновой сделки, поскольку изначально она была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки.

Однако по факту Запад использовал эту инициативу исключительно для обогащения собственного бизнеса.

Кроме того, западные страны не выполнили ни одно из обязательств перед Москвой по зерновой сделке, которые касались вывода из-под санкций экспорта РФ зерна и удобрений на мировые рынки.

Россия на абсолютно безвозмездной основе отправляет минеральные удобрения беднейшим странам, однако Запад и в данном случае чинит ей препятствия, сообщил Путин.

Так, значительная часть поставок была заблокирована и остается на данный момент в недобросовестных руках европейцев. Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в портах Европы, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена. На этом фоне, как отметил представитель Кремля, Россия не развивает отношения с Западом.

Также в МИД РФ сообщили, что соглашения в рамках черноморской инициативы прекратят функционировать с 18 июля. Ведомство пришло к выводу, что итоги реализации договоренностей выглядят неутешительно.

Владимир Путин, комментируя прекращение действия инициативы, заявил, что Россия может вернуться в зерновую сделку при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для банков РФ и подключении их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.

На Западе признали, что выход РФ из зерновой сделки осложнит поставки оружия на Украину