Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Центр" сорвали шесть попыток атак ВСУ, уничтожив 60 боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки подполковника Александра Савчука.

По его словам, активная оборона велась на занятых рубежах на сватовском и краснолиманском направлениях. Атаки попытались совершить штурмовые группы 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ.

Российские военные уничтожили БМП, бронированную машину и два пикапа врага, а экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" поразил опорный пункт ВСУ.

Бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по четырем целям: командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и опорному пункту украинских войск в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянское Лесничество.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области.

До этого в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Новоселовское на купянском направлении. Помимо этого, при наступлении на широком фронте штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.

Также стало известно о разгроме роты ВСУ на купянском направлении. Вражеские силы пытались провести четыре контратаки, которые были отражены. Кроме того, противник потерял до взвода пехоты при попытке атак в районе Новоселовского.



ВС РФ успешно отразили атаку трех штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении