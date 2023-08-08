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21:15

Политика

ВС РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области, рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, это "серьезный показатель".

"За последние дни к территориям Харьковской области, которые находятся под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов", – отметил он в эфире Первого канала.

Глава ВГА Харьковской области также добавил, что ВС РФ активно продвигаются вглубь территории вражеских войск.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Новоселовское на купянском направлении. Помимо этого, при наступлении на широком фронте штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.

Также стало известно о разгроме роты ВСУ на купянском направлении. Вражеские силы пытались провести четыре контратаки, которые были отражены. Кроме того, противник потерял до взвода пехоты при попытке атак в районе Новоселовского.

ВС РФ успешно отразили атаку трех штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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