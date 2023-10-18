Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады ветерана СС Хунки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к Интерполу и Канаде с требованием об экстрадиции военного преступника Ярослава Хунки (Гуньки) для проведения публичного судебного процесса. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Он напомнил, что правительство Канады и международные организации признали принадлежность Хунки к военным преступникам, потому что в прошлом он служил в дивизии СС "Галичина".

Отмечается, что факты непосредственного участия нациста в "зверствах против мирного советского населения" на территории Львовской области, которая тогда была частью СССР, в том числе геноцид евреев и поляков, дают все основания требовать его выдачи для последующего привлечения к ответственности. Подобные преступления не имеют сроков давности, подчеркнул Шойгу.

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский обрушился с критикой на решение Оттавы пригласить в парламент страны нациста. Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунки.

Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя. Позже Рота сообщил, что уходит в отставку из-за скандала с приглашением в парламент ветерана СС.

Трюдо также принес извинения после чествования ветерана СС в парламенте Канады. Он назвал произошедший скандал позором для парламента и Канады в целом.

Ветеран СС Ярослав Хунка вынужден скрываться после скандала в Канаде