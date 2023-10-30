Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом – Минобороны РФ

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В рамках данного визита министр примет участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, где выступит с докладом по теме "Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности"

В военном ведомстве подчеркнули, что в данном форуме участвуют представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ряда государств Европы.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что зенитные ракетные комплексы российской армии сбили 24 самолета Вооруженных сил Украины за пять дней.

До этого министр обороны РФ в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проверил передовой пункт управления российской группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении.

Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении