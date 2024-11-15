Стивен Кинг заявил, что уходит из соцсети X

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Американский писатель Стивен Кинг заявил о своем уходе из социальной сети X, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску.

"Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной", – написал Кинг, объясняя причину своего ухода.

При этом писатель отметил, что теперь продолжать следить за ним можно в социальной сети Threads (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Ранее сообщалось, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостанавливили размещение рекламы в X. Аналогичное решение было принято компаниями Walt Disney, IBM и Apple.

Также размещать рекламу в соцсети перестали или планируют прекратить компании Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft и другие. В списке "полностью приостановивших" рекламу значатся 100 брендов, еще десятки находятся "в зоне риска".