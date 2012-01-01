Депутат Госдумы Ющенко раскритиковал соцсеть X за разрешение размещать порно

В социальной сети Х (бывший Twitter) разрешили публиковать эротические фото и видео, включая порно. Владельцы площадки пообещали оградить детей от такого контента. Но эксперты уверены, что ограничения можно будет обойти. Реально ли обезопасить ребенка от взрослых роликов в соцсетях и как решение X повлияет на перспективы возобновления ее работы в России, выяснила Москва 24.



Контент 18+

Заблокированная в России социальная сеть Х (бывший Twitter) американского бизнесмена Илона Маска официально разрешила пользователям создавать, распространять и потреблять контент для взрослых, в том числе порно. Новые правила платформа опубликовала в своем блоге.





из сообщения соцсети X Сексуальное выражение, визуальное или письменное, может быть законной формой художественного выражения. Мы верим в независимость взрослых в том, что они могут взаимодействовать с контентом и создавать контент, отражающий их собственные убеждения, желания и опыт, в том числе связанный с сексуальностью.

Уточняется, что новые правила также распространяются на видео и изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. При этом авторы материалов с сексуальным содержанием должны помечать свои посты, благодаря чему публикации удастся скрыть от лиц младше 18 лет. Кроме того, такие фото и видео будут недоступны тем, кто не указал дату своего рождения в профиле. Вместе с тем соцсеть запретила размещать эротику и порно на аватаре пользователя и персональном баннере. Взрослые будут обязаны давать согласие на просмотр сексуального контента.

При этом издание Reuters еще в октябре 2022 года сообщало, что уже тогда примерно в 13% постов в Twitter содержались материалы 18+. Теперь в компании подчеркнули, что вышеперечисленные изменения "вносят большую ясность" в правила площадки.

Формальное ограничение?

Изменения в политике Х нельзя назвать кардинально новыми и революционными. Директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с Москвой 24 подтвердил, что контент для взрослых можно было публиковать на этой площадке и раньше. И за фото и видео сексуального характера юзера не блокировали.





Владимир Зыков директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров В Twitter всегда существовали эротические каналы, такого рода контент там был постоянно. И по большей части соцсеть просто вводит механизм, который позволяет школьникам его не смотреть.

По мнению эксперта, в руководстве X есть понимание, что подобного рода публикации могут навредить психике ребенка. Поэтому площадка и создала условия, которые помогают избежать случайного попадания в сообщества с сексуальным контентом.

Однако первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко назвал введение возрастного ограничения в соцсети формальностью. В беседе с Москвой 24 он выразил опасения, что несовершеннолетние пользователи смогут легко обходить запрет.





Александр Ющенко зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Я не понимаю, как это будет работать. Потому что 16-летние дети будут ставить другую дату рождения и спокойно смотреть такой контент. Это просто номинальное, формальное ограничение.

По словам депутата, пример новых правил Х – лишь малая часть тех ценностей, которые исповедуют в западном обществе. "Социальные сети в авангарде – это оружие неолиберализма. Таким образом они пытаются внедрить освобождение человека от культурных, религиозных традиций", – добавил Ющенко.

При этом парламентарий считает, что единственный способ защитить россиян от влияния зарубежных соцсетей – развивать цифровую грамотность. Родители должны внимательнее следить за контентом, который потребляет ребенок, и не возводить в культ успехи тех или иных блогеров, объяснил Ющенко.





Александр Ющенко зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Зависимость от соцсетей, независимо от того, какую политику они ведут, пагубно влияет на общество. Люди уходят в виртуальную реальность, пытаются реализоваться там, не показывая результатов в обычной жизни. Это приводит к краху, душевным терзаниям и зачастую – печальным последствиям.

Депутат добавил, что в настоящее время говорить о разблокировке соцсети Х преждевременно. Он напомнил, что работу платформы ограничили в 2022 году из-за несоблюдения законодательства РФ. На сегодняшний день России чужды те ценности, которые транслирует площадка, поэтому форсировать ее разблокировку нет нужды, заключил Ющенко.

