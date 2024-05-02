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02 мая, 11:59

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Депутат Горелкин предложил запретить публичное упоминание запрещенных в РФ соцсетей

В ГД предложили запретить публичное упоминание запрещенных в РФ соцсетей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил запретить публичное упоминание запрещенных в России социальных сетей. Соответствующая инициатива появилась в его телеграм-канале.

Помимо публичных упоминаний соцсетей, политик предложил запретить размещение рекламы на их площадках. Он считает, что некоторые звезды шоу-бизнеса злоупотребляют просьбами подписаться на такие соцсети, не понимая рисков и последствий для аудитории.

В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал соцсети Instagram и Facebook (запрещены в России и принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. Более того, аналогичное решение было принято и в отношении корпорации, являющейся владельцем соцсетей.

В октябре 2023 года глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщал, что ведомство не планирует разблокировку соцсетей. Он отметил, что для этого нет оснований.

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