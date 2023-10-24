У Роскомнадзора нет предпосылок для разблокировки Instagram и Facebook

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Роскомнадзоре нет предпосылок для разблокировки соцсетей Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ). Об этом сообщил глава ведомства Андрей Липов, передает ТАСС.

"На сегодняшний день предпосылок для этого нет", – отметил он, отвечая на вопрос по поводу разблокировки указанных соцсетей.

В начале марта прошлого года в компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) временно разрешили публиковать в Instagram и Facebook призывы к насилию против ВС РФ и отказались удалять противоправный контент.

После этого Генпрокуратура обратилась к Роскомнадзору и потребовала ограничить доступ к Instagram. Позже Роскомнадзор внес соцсеть в официальный реестр ресурсов, к которым будет ограничен доступ на территории РФ.

21 марта 2022 года Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность в стране. При этом запрет не касается принадлежащего Meta мессенджера WhatsApp, потому что он не связан с распространением информации в публичном пространстве.

Суд в Москве признал компанию Meta экстремистской организацией