Россиянам разъяснили, при каких условиях WhatsApp в стране заблокируют

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) могут заблокировать в России после того, как там появилась функция создания каналов. В Совфеде и Госдуме посчитали, что из-за обновления сервиса возник риск распространения фейков о СВО и стране в целом. Расскажем, какова реальная вероятность блокировки WhatsApp и какие есть альтернативы в случае прекращения работы.

"Антироссийский характер каналов"

Мессенджер WhatsApp откроет доступ к каналам в 150 странах. Функция нужна, чтобы пользователи могли конфиденциально получать информацию по своим интересам, сказано в сообщении компании Meta. Все подписки при этом будут скрыты. Новый сервис позволит создавать рассылку контента с высоким уровнем конфиденциальности – этим каналы и будут отличаться от обычных чатов, подчеркнули разработчики.





из сообщения компании Тысячи организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы, на которые можно подписываться прямо в WhatsApp.

Создавать каналы пока смогут не все пользователи. Однако в ближайшие месяцы эта функция станет доступна каждому, пообещали разработчики.

Также в WhatsApp появятся и другие обновления. В частности, теперь в мессенджере будет улучшенный каталог каналов с автоматическим фильтром с учетом страны пользователя, эмодзи-реакции и пересылка постов в чаты и группы. А администраторы ресурсов смогут редактировать свои записи в течение 30 дней с момента публикации.

В связи с обновлениями Роскомнадзор объяснил, что будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией. Отказ от этого может повлечь блокировку на территории РФ, заявили РИА Новости в ведомстве.

По словам главы комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева, новая функция действительно вызывает обеспокоенность, ведь с созданием каналов мессенджер может превратиться в "средство информационной войны и источник фейков о СВО". Об этом сенатор написал в своем телеграм-канале.





Виктор Бондарев глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Информационная безопасность граждан РФ может быть поставлена под угрозу. Исключение для данного мессенджера, которое было сделано раньше, должно быть пересмотрено, а сам он в случае возникновения потенциальных, но явных угроз временно заблокирован, если его невозможно будет взять под контроль.

Схожей точки зрения придерживается и первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Еще во время анонса новых функций в июле 2023 года депутат предупреждал в своем телеграм-канале, что с их внедрением WhatsApp рискует быть заблокированным в РФ. По его мнению, "у производителей и распространителей фейков и пропаганды появится новый замечательный инструмент".

После того как Meta объявила о запуске функционала, Горелкин вновь заявил о вероятности блокировки мессенджера. С ним согласился и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. При этом депутат написал в своем телеграм-канале, что будет правильно пересмотреть отношение к WhatsApp, если там появятся "информационные русскоязычные каналы".

Не велика потеря?

С появлением каналов WhatsApp действительно могут заблокировать в России, однако даже в таком случае пользователи практически без проблем перестроятся на другие мессенджеры. Об этом Москве 24 заявил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Эксперт напомнил, что ранее мессенджер уже доставлял проблемы из-за функции закрытых групповых чатов, в которых распространялась дезинформация на большую аудиторию.

"WhatsApp уже тогда стал источником фейков, с которыми было сложно бороться. Люди, которые все это публиковали, никак не перепроверяли информацию", – подчеркнул Щельцин.





Арсений Щельцин гендиректор АНО "Цифровые платформы" Учитывая те факторы, что Meta уже является не рекомендованной к распространению организацией и в России достаточно альтернативных сервисов, думаю, вероятность блокировки WhatsApp вполне может быть.

В то же время Щельцин напомнил, что WhatsApp входит в тройку самых популярных мессенджеров в России. Блокировка может даться непросто консервативным пользователям, которые не хотят переходить на альтернативные приложения.

"С другой стороны, в целом люди научились быстро переключаться с одного продукта на другой и осваивать новые задачи. Поэтому переход в конечном итоге не станет большой проблемой", – заявил Щельцин.

По мнению эксперта, создатели мессенджера не пойдут на уступки властям, просто не активируя новую опцию в России.





Арсений Щельцин гендиректор АНО "Цифровые платформы" Вряд ли компания изначально рассматривала риски, что если она включит эту функцию в РФ, то их заблокируют. Для них это не так очевидно, как для российского регулятора и депутатов. На практике не всегда происходит так, что разработчик убирает какие-то функции, чтобы остаться в РФ.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

"Площадки вроде LinkedIn (американская соцсеть для поиска деловых контактов. – Прим. ред.), Facebook и Instagram (две последние соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) никак не хотят ничего менять", – добавил Щельцин.

В случае с WhatsApp блокировка означает практически полное прекращение работы в России. Если другие соцсети пользователи открывают через VPN-сервисы, то для мессенджера такой вариант совершенно не подходит, подчеркнул специалист.

"При блокировке push-уведомления будут приходить на смартфон, но прочитать их можно только с VPN. Это неудобно, потому что мессенджеры требуют оперативной коммуникации", – объяснил он.

Также Щельцин подчеркнул, что уход WhatsApp с российского рынка даст возможность отечественным разработчикам развивать свои продукты и создавать новые. Их внедрение в повседневную жизнь не станет проблемой, заключил эксперт.