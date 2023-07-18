WhatsApp представил новую функцию

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Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной компании Meta) представил новую версию, в которой можно общаться даже с теми пользователями, номера которых не записаны в телефонную книгу гаджета. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал WABetaInfo.

Для начала общения с человеком следует выбрать опцию "Начать новый чат" и ввести в открывшемся окне его номер. После этого контакт появится в поисковой выдаче, если это предусмотрено настройками конфиденциальности. До этого начать переписку с пользователем в WhatsApp можно было, только предварительно сохранив его номер телефона.

По данным портала, такая функция является долгожданной, так как многие люди забывают записывать номера новых знакомых. Опция доступна для всех пользователей самой свежей версии приложения мессенджера для Android и iOS.

Ранее стало известно, что в WhatsApp создадут новую функцию, которая позволит временно закреплять сообщения в чатах и группах. Пользователю предоставят возможность использовать три временных отрезка, в течение которых сообщение будет закреплено: 24 часа, семь или тридцать дней.

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