В WhatsApp внедрят новую систему защиты пользователей

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У пользователей WhatsApp появится возможность проходить аутентификацию при помощи адреса электронной почты, разработчики уже занимаются внедрением новой функции в мессенджер. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что функция все еще разрабатывается, однако ее уже смогли оценить некоторые тестировщики, получив доступ к бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.18.19.

Пользователи смогут вводить свой адрес электронной почты в качестве альтернативной возможности получить доступ к учетной записи WhatsApp, при этом электронный адрес не увидят другие контакты.

Подчеркивается, что новые пользователи все равно должны будут регистрироваться в мессенджере по номеру телефона.

Нововведения могут помочь в решении некоторых проблем. Например, это поможет пользователям, которые не могут получить доступ к WhatsApp из-за того, что они не получают 6-значный код по СМС. При этом использовать новый способ аутентификации сможет любой желающий, он не будет обязателен.

О сроках выхода нового способа защиты учетных записей в WhatsApp разработчики пока что не сообщили.

Ранее разработчики анонсировали новую функцию мессенджера для повышения приватности звонков. Отмечалось, что опция позволит скрывать свой IP-адрес при звонках, то есть местоположение пользователя станет труднее определить. Функция будет доступна в настройках WhatsApp в разделе "Конфиденциальность" – "Звонки".



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