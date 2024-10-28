Администрация соцсети X заблокировала аккаунт верховного лидера Ирана Хаменеи

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Администрация социальной сети X заблокировала профиль верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, созданный на иврите. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

При попытке посещения профиля Хаменеи у пользователей отображается сообщение: "Действие учетной записи приостановлено". Причиной блокировки было названо якобы нарушение правил соцсети. При этом страницы аятоллы на других языках функционируют без изменений.

Аккаунт был заблокирован после того, как Хаменеи опубликовал заметку, где указывал на "ошибку Израиля в отношениях с Ираном".

Ранее верховный лидер Ирана назвал просчетом атаку Израиля, произошедшую в ночь на 26 октября. Он подчеркивал, что Израиль поймет, "какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ".

Израильская армия нанесла серию авиаударов по иранской территории, ответив на массированный обстрел со стороны Тегерана в начале месяца. Удары наносились по военным целям, не затрагивая ядерные и нефтяные объекты Ирана.

Некоторые СМИ сообщали, что атака Израиля парализовала производство баллистических ракет в Иране и уничтожила весь стратегический оборонный потенциал страны.